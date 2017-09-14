Hamza Hamzaoğlu ,Yeni Malatyaspor'un başına mı geçiyor ?

Sağlam'ın şok istifasıyla Bursaspor maçı öncesi hocasız kalan Yeni Malatyaspor'un Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'i gündemine aldığı ifade ediliyor.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in yönetimiyle yaptığı toplantı sonrası teknik adam adaylarını belirleyen sarı-siyahlıların ilk hedefinin Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu olduğu öğrenildi.

Şu an yurt dışında olan Hamzaoğlu ile bir görüşme yapmayı planladığı belirtilen sarı-siyahlı yönetimin diğer adayının ise İbrahim Üzülmez olduğu gelen bilgiler arasında.

Yeni Malatyaspor'un herhangi bir teknik adamla anlaşması halinde bile Bursaspor müsabakasına takımı altyapı antrenörlerinin çıkaracağı öğrenildi.