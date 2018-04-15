Halkbank - Nilüfer Bld.: 2 - 3

ANKARA,()

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Çetin Ok, Yasin İlhan

HALKBANK: Aslıhan, Fulden, Ceyda, Mariana, Salas, Rachel, Derya (L) (Ramirez, Simge, Tutku Burcu, Hande Naz, Eylül)

NİLÜFER BLD.: Duygu, Buijs, Ana Carol, Ceyda, Birgül, Hazal Selin, Sinem Bayazıt (L) (Elif, Özgenur, Merve)

SETLER: 21-25, 25-22, 25-27, 26-24, 11-15

SÜRE: 140 dakika (29?, 27?, 33?, 33?, 18?)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 7./8.'lik Etabı karşılaşmaları, bugün Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda, Halkbank ile Nilüfer Bld. takımları arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.

Müsabakayı, ev sahibi Halkbank'ı 21-25, 25-22, 25-27, 26-24 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup eden konuk Nilüfer Bld. kazandı. Bu sonucun ardından Nilüfer Bld., seride durumu 2-0'a getirdi ve 2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 7. sırada tamamladı. Halkbank ise; 2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni 8. sırada bitirdi.

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