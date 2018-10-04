Halkbank - Fenerbahçe: 3-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()
SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ali Bağde, Ali İhsan Göze
HALKBANK: Burutay Subaşı, Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Efe Bayramoğlu)
FENERBAHÇE:Cupkovic, Ferhat Akdeniz, Wouter, Klınkenberg, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatkın)
SETLER: 18-25,36-34,25-17,27-25
SÜRE: 121 dakika (24',38',31',28')
İnegöl Belediyesi sponsorluğunda Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın açılış maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.