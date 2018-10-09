Halkbank, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Ercan ATA / Ankara,() -

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

HALKBANK: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Cam, Vefa Yılmaz, Efe Bayram)

MALİYE PİYANGO: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Seganov)

SETLER: 23-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-11

SÜRE: 141 dakika (29, 27, 33, 32, 20),

Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup ederek 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni şampiyon olarak bitiren ve Kupa Voley'i elde eden Halkbank ile 2017 Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Halkbank, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Halkbank, bu başarısı ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.

HALKBANK KUPASINI ALDI

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kazanan Halkbank, madalya va kupasını aldı. Halkbank'a kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maliye Piyango'nun madalya alması

-Halkbank'ın madalya ve kupa alması

-Sevinç anları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)