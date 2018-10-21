Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'u yendi

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Gaziantep ALG Spor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi.

TFF Kadınlar Futbol Ligi 1'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin ilk maçında kendi evinde Gaziantep ALG Spor takımını konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkanı Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve yüzlerce taraftar izledi.

Taraftarlar, kadın takımına destek veren Vali Toprak'a 'En büyük vali bizim vali' tezahüratları yaparken, takımlarına da alkışlar yaparak destek verdi. Rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın 3 golünü, maçın 8 ve 60'ıncı dakikalarında takımın Gürcistan uyruklu kadın futbolcusu Tamari Tatuashvili, ikinci yarının uzatma dakikalarında (90+5) ise Rahime Atabay kaydetti. Rakip takımın gollerini ise 52'nci ve ikinci yarının uzatma dakikalarında (90+2) Sevgi Çınar kaydetti. Maç, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inen taraftarlar Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na tezahüratlarda bulunup, futbolcularla birlikte sahada sevinç gösterisi yaptı. Maçı baştan sona izleyen Vali Toprak ise rakip takıma karşı galip gelen Hakkargücü ile ALG Spor takımın futbolcularını tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)