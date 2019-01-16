Hakemler, Ayrancılar Gençlikspor'u protesto etti

İbrahim DANIŞ / TORBALI,() -

İzmir 1'inci Amatör Lig 10'uncu Grup'ta pazar günü Torbalı'da oynanan Ayrancılar Gençlikspor - MESEV Gençlik maçında hakem Fatih Tokail'in ev sahibi ekibin teknik heyet, futbolcu ve taraftarları tarafından darp edilmesinin yankıları sürüyor.

İzmir U12 Ligi'nin 17'nci haftasında bugün saat 15.00'te Gaziemir İBB Makina İkmal Sahası'nda oynanması gereken Torbalı Ayrancılar Yıldızspor-Ayrancılar Gençlikspor maçına hakemler çıkmadı. Arkadaşlarına yapılan saldırıyı protesto eden hakemler, Ayrancılar Gençlikspor'un maçı için sahaya gelmedi. Maç saatinde sahada hazır olan iki takım oyuncuları, hakemlerin protestosu üzerine kendi aralarında dostluk maçı yaptı.

MESEV Gençlikspor maçında hakeme saldırdığı için İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan ağır ceza alması beklenen Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, "Hafta sonu gerçekleşen olaylardan dolayı üzgünüz. Bununla ilgili kendimizi savunmuyoruz. Ancak 12 yaşındaki çocukların suçu ne. Bu çocuklar bu soğukta sahaya gelmişler, okullarından izin alıp, derslerinden kalmışlar ancak onlara uygulanan muamele kabul edilemez. Ben agresif davrandım ve cezama razıyım. Bunu Federasyon'a da bildirdim fakat bugüne kadar bir olaya karışmamış bir kulübün bu şekilde linç edilmesi futbol adına son derece üzücü. Yanlışa yanlış hareketle doğruya ulaşamayız" diyerek protestoya tepki gösterdi.

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