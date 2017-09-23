Hakem Trafik Lambası Gibi! (Fenerbahçe : 2 Beşiktaş : 1)

STAT: Ülker Stadyumu



HAKEMLER: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan



FENERBAHÇE: Carlos Kameni - Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 İsmail Köybaşı), Josef de Souza, Ozan Tufan, Mehmet Ekici (Dk. 46 Mehmet Topal), Giuliano, Mathieu Valbuena (Dk. 69 Alper Potuk), Vincent Janssen



BEŞİKTAŞ: Fabri - Gary Medel (Dk. 81 Tolgay Arslan), Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (Dk. 58 Alvaro Negredo), Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun (Dk. 77 Jeremain Lens)



GOLLER: Dk. 20 (P) Giuliano, Dk. 86 (P) Vincent Janssen - Dk. 87 Ryan Babel (Beşiktaş)



SARI KARTLAR: Dk. 23 Vincent Janssen, Dk. 30 Mehmet Ekici, Dk. 77 Alper Potuk (Fenerbahçe) - Dk. 23 Oğuzhan Özyakup, Dk. 36 Atiba Hutchinson, Dk. 41 Ricardo Quaresma, Dk. 78 Dusko Tosic, Dk. 85 Atiba Hutchinson, Dk. 90 Ryan Babel, Dk. 90 Alvaro Negredo (Beşiktaş)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45 Luis Neto, Dk. 88 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe) - Dk. 43 Ricardo Quaresma, Dk. 85 Atiba Hutchinson, Dk. 90+5 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından sarı-lacivertliler puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı.



Sarı-lacivertliler 2004/2005 sezonundan bu yana Ülker Stadyumu'nda kaybetmediği Beşiktaş'a karşı bir kez daha üstünlük kurarken, siyah-beyazlı takım 3 maç sonra Kadıköy'de gol attı.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI



11'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Giuliano'nun pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içine girdi. Hasan Ali'nin dar açıdan yaptığı vuruşta Fabri başarılı oldu.



14'üncü dakikada Fenerbahçeli Giuliano'nun kullandığı köşe vuruşunda Luis Neto kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.



17'nci dakikada Beşiktaş kısa paslarla tehlikeli geldi. Medel'in pasında ceza sahası yayı civarında topla buluşan Quaresma sert bir vuruş yaptı, top üstten dışarı çıktı.



18'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen uzun top sonucunda Gary Medel ile hava mücadelesine giren Janssen yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.



20'nci dakikada penaltı için topun başına geçen Giuliano golü buldu ve sarı-lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi.



32'nci dakikada Beşiktaşlı Quaresma'nın duran topta içeri kestiği topu Pepe indirdi, Atiba altıpasta kafayı vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.



34'üncü dakikada Fenerbahçe kontra atak yakaladı. Mehmet Ekici ile hızlı çıkan sarı-lacivertliler, Valbuena'nın ortasında Ozan Tufan ile gole çok yaklaştı. Havadan gelen topa sert vuran Ozan, topu üstten dışarı gönderdi.



35'inci dakikada bu kez Beşiktaş hızlı geldi. Oğuzhan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Quaresma topu kontrol etti, ardından sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



43'üncü dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. 41'inci dakikada ilk sarı kartını gören Quaresma, 43'te Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketin ardından 2'nci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



45'inci dakikada ise bu kez kırmızı kart Luis Neto'ya çıktı. Ali Palabıyık, Cenk Tosun'u düşüren Neto'yu son adam olduğu gerekçesiyle oyundan attı. Fenerbahçe de 10 kişi kaldı.



İlk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.



53'üncü dakikada Giuliano sağ kanatta topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun içeri yerden sert kestiği topa gelişine vuran Ozan Tufan, kaleyi bulamadı.



54'üncü dakikada Beşiktaşlı Medel sol kanatta topu aldı, rakibinden sıyrıldı. Şilili oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.



63'üncü dakikada Medel'in ceza sahasına çevirdiği topta Caner Erkin topu kontrol etti. Tecrübeli oyuncunun vuruşu savunmadan sekti.



65'inci dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun kafayı vurdu ancak Carlos Kameni topu çıkardı.



67'nci dakikada hakeme tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.



76'ncı dakikada Fenerbahçe Ozan Tufan ile hızlı çıktı. Ozan'ın pasında topla buluşan Alper rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Alper'in sert pasında top Ozan Tufan'a çarptı ve direkten döndü.



85'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Giuliano'nun vuruşunda top Atiba'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Atiba Hutchinson, 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.



86'ncı dakikada topun başına geçen Janssen topu filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.



87'nci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen hava topunda Negredo meşin yuvarlağı kafayla indirdi, Ryan Babel yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.



88'inci dakikada Fenerbahçeli İsmail Köybaşı da kırmızı kart gördü. İsmail'in Oğuzhan'a yaptığı sert hareketin ardından Palabıyık tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.



Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup da 2'nci sarıdan kırmızı kart gördü.