Hakan Demir Menemenspor'da

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında zirve yarışından kopmak istemeyen Menemenspor, Süper Lig'den takviye yaptı. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Demir'i kadrosuna kattı. Kasımpaşalı kurmaylarla temasa geçen İzmir ekibinin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı bildirildi.

Kasımpaşa altyapısından yetişip burada profesyonelliğe imza atan Hakan Demir, bu sezon ligde 7 maça çıktı. Toplam 51 dakika görev yapan Hakan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kaldı.

