Hagi ve Popescu Karşıyaka'nın başına mı geçiyor ?

İzmir'in yeşil-kırmızılı kulübü Karşıyaka'da hareketli saatler yaşanıyor.Rus bir şirketin Karşıyaka'ya talip olduğu öğrenildi.Rus şirketi Karşıyaka Başkanı ile görüşmeleri için Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'yu Karşıyaka'ya gönderdi.

Karşıyaka'nın son yaptığı kongrede 54 milyon 576 bin TL. borcu olduğu açıklanmıştı.Kulüp tüzüğünün 13. maddesine göre yönetime futbol şubesinde şirketleşme yetkisi verilirse çalışmalar hemen başlayacak..Şirketleşmenin gerçekleşmesi durumunda Karşıyaka'ya talip olan Rus şirketi kulübün sportif direktörlüğü için Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'yu düşünüyor.