Haftanın maçında ilk 11'ler belli oldu Şenol Güneş'ten süpriz kadro

Süper Lig'de 7.Hafta'nın sonucu merakla beklenen maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma,Atiba ve Oğuzhan Özyakup derbide forma giyemeyecek.Trabzonspor'da ise genç yıldızı Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilirken Trabzonspor kendi sahasında 3-0 önde olduğu maçı 4-3 kaybederek büyük bir şok yaşamıştı.Ersun Yanal bu şoku atlatmak için 'Beşiktaş maçını mutlak kazanmamız gerek.' dedi.Beşiktaş ise ligde 30 maçtır kaybetmiyor.

Bu akşam Vodofone Park'ta oynanıcak bu derbi maçının ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Trabzonspor: Onur, Durica, Okay, Tomas, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, Abdulkadir Ömür, Olcay, Burak