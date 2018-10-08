Hacısalihoğlu: "Burak, TFF’ye yaptığı başvurusunu geri çekti"

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.

Trabzonspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro’luk alacağı nedeniyle Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Burak, bu sabah daha önce TFF’ye yaptığı başvuruyu geri çekti” dedi.

"HOCA VE YÖNETİM, KUCKA'NIN TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR"

Asbaşkan Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili olarak ise “Kucka’nın alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirilmişti. Hoca ve yönetim Kucka’nın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir” ifadesinde bulundu.

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