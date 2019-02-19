Gürsu Belediyespor'un U14 Takımı namağlup şampiyon

Muammer İRTEM/BURSA,()

Gürsu Belediyespor altyapısında yetişmiş genç kramponlar şampiyonluğa imza attı. Gürsu Belediyespor U14 takımı, 8.Grup'ta namağlup şampiyon oldu.

Şampiyonlukla ilgili görüşlerini paylaşan Gürsu Belediyespor U14 Takımı Antrenörü Ayhan Can, “Altyapımızı teknik anlamda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırken bunun yanında, futbolcularımızın manevi anlamda da gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. U14 takımımız 19 maçımızın tamamını kazanarak, 116 gol atıp 4 gol yiyerek ligi tamamlamıştır. Bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mustafa Işık’a, Kulüp Başkanımız Fuat Ermiş ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, “Gürsu Belediyespor Kulübümüz bünyesinde yetişen genç sporcularımızın bedenen ve ruhen iyi yetişmiş bireyler olması için antrenörlerimiz ve kulüp yöneticilerimiz büyük emek vermekte. Çocuklar futbolun rekabetçi ruhundan önce ekip olma ruhunu kavramalı. Kulübümüzde futbol eğitimi alan çocuklarımız, onlara sevgiyle futbol tekniği ve disiplini aşılayan hocalarımıza emanet. Futbolun birleştirici ruhunu paylaşarak elde ettikleri başarı dolayısıyla genç futbolcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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