Güreşçilere yeni antrenman sahası

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediyespor Güreş Takımı için hazırlanan idman sahası hizmete açıldı.

100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda antrenman yapan Belediyespor Güreş Takımı, hazırlıkları artık Küçükköy Mahallesi'nde yapılan sahada yapacak. Korkuteli Belediyesi güreş takımı antrenörü Mustafa Arıkan ve güreş komitesi üyesi Ayhan Tığrak güreşçiler için ideal bir antrenman sahası hazırlandığını söyledi. Küçüköy Mahallesi'nde futbol sahası olarak kullanılan alanda çim ve tesis bakımı yapıldığını ifade eden Tığrak, "Belediye Başkan Hasan Gökce'nin talimatıyla yapılan çalışmalar tamamlandı ve güreşçilerimiz ilk yağlı antrenmanını yaptı. İlçemizde kamp yapacak güreşçilerimiz de bu sahayı kullanabilecekler. Güreş camiasına hayırlı olsun" dedi.

Yılın ilk yağlı pehlivan güreşlerinin 14 Nisan Cumartesi günü Demre'de yapılacağını hatırlatan antrenör Mustafa Arıkan ise "Demre'deki güreşlere takım halinde katılacağız. Yeni bir takımız, çok çalışıyoruz. Hedefimiz Kırkpınar başta olmak üzere her güreşte başarı elde etmek" dedi.

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