Güreşçiler kozlarını paylaşıyor

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da Okul Sporları Gençler A Erkek Grekoromen ve Serbest Güreş Grup müsabakaları başladı.
Güreş Federasyonu Burdur Temsilcisi Asil Çakır, 2017- 2018 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Gençler A Erkek Grekoromen ve Serbest Güreş Grup müsabakalarının Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan 235 sporcunun katılımıyla başladığını söyledi.
Çakır, sıkletlerinde ilk üçe giren sporcuların Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklarını da kaydetti.
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