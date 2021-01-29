Günün Transfer Haberi Galatasaray’dan Geldi! Mostafa Mohamed, Galatasaray’da

Sarı-kırmızılı ekip Mısır asıllı santraforun transferini 1,5 yıllık kiralama şeklinde gerçekleştirdi. Galatasaray'ın aynı zamanda 2021 yılına kadar oyuncuyu 4 milyon dolar karşılığında satın alma opsiyonu da olacak.

Günün transfer haberi ise Galatasaray’dan geldi. Galatasaray yeni golcüsünü resmi internet sitesinden duyurdu! 1,5 yıllığına takıma gelen transfer hakkında tüm detaylar haberimizde...

Mbaye Diagne İngiltere Premier ligine gönderilmişti. Onun yerine ise deva takım Mısır takımı Zamalek’in golcüsü olan Mostafa Mohamed kadrosuna dahil etti.

1,5 yıllığına kadroya dahil olan Mostafa Mohamed, 31 Aralık 2021’e kadar kadroda olacak ve 4 milyon dolar değerinde satın alma opsiyonuyla birlikte anlaşma imzalandı.

Galatasaray tarafından KAP’a bildirilen açıklama ise şu şekilde;

Profesyonel futbolcu olan Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla için kulübe satın alma opsiyonlu olarak geçici transferle konusunda kulüp Zamelek ile resmi görüşmelerin başlandığı aktarıldı.

Profesyonel golcü olan Mostafa Mohamed, ise sosyal medya hesabından Türk bayrağının bulunduğu bir emoji ile fotoğraf paylaştı.

Futbolcunun resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşım sonrasından ise takıma geleceğini onaylamış oldu.

Akşam saatlerinde ise Mısır takımının sözcüsü olarak Issam Salem açıklamalarda bulundu. 23 yaşında olan forvetin Galatasaray takımına gideceğini ve kendilerine dün teklifin geldiğini açıkladı.

Mostafa Mohamed için Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 1,5 sezon için olduğu ve kiralama anlaşması için 2 milyon dolar alacaklarını aktardı. Ayrıca 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonunun olduğu da eklendi. Aynı zamanda golcüyü Fransız bir takımda istemekteydi. Fakat sözcü Salem, Galatasaray’ın teklifinin Fransa’dan daha iyi olduğunu açıkladı.

19 GOL 4 ASİST

Mostafa Mohamed ise Zamalek formasıyla 53 maçta yer aldı. Bunlarda ise toplam 19 gol ve 4 asist yaptı.

KULÜP DE RESMİ SİTESİNİDEN DUYURDU

Zamalek sözcüsü de resmi internet sayfasından transferi resmen onayladı.

31 Aralık 2021’e Kadar Geçerli

4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun da 31 Aralık 2021 süresine denk geçerli olacağı belirtildi.