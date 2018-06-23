Güney Kore - Meksika: 1-2

ROSTOV,()
STAT: Rostov
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
Güney Kore: Hyun-Woo - Lee, Min-Woo (Dk. 84 Hong), Young-Gwon, Jang, Lee, Seon-Min (Dk. 77 Woo-Young), Se-Jong (Dk. 64 Seung-Woo), Sung-Yueng, Hwang, Son
Meksika: Ochoa - Guardado, Alvarez, Moreno, Salcedo, Herrera, Guardado (Dk. 68 Marquez), Lozano (Dk. 71 Corona), Layun, Vela (Dk. 77 Giovani Dos Santos), Chicharito
GOLLER: Dk. 90 Son (Güney Kore) - Dk. 26 (P) Vela, Dk. 66 Chicharito (Meksika)
SARI KARTLAR: Young-Gwon, Lee, Seung-Woo, Woo-Young (Güney Kore)
2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti.
26'ncı dakikada Meksika penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Vela, kaleci ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 0-1.
66'ncı dakikada Meksika'nın yakaladığı kontra atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Chicharito, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
90'ıncı dakikada Güney Kore farkı 1'e indirdi. Takımın yıldız oyuncusu Heung-Min Son, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Meksika'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.