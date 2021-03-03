Güncellendi! Süper Lig'in En Değerli 10 Takımı

Takımların kadrolarında bulunan futbolcuların, güncel bonservis bedellerine göre en değerli takımlar;

1) Galatasaray

Sezon başında sakin bir transfer dönemi geçiren sarı -kırmızılı takım, devre arasında yapmış olduğu transfer ile şampiyonluk virajında önemli bir fırsat elde etti. Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 101.6 milyon Euro olarak açıklandı.

2) Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de yapmış olduğu transfer ile rekor kırdı. Takıma 22 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe, ''transferin şampiyonu'' olarak adlandırılmıştı. Fenerbahçe’nin güncel piyasa değeri ise 93 milyon Euro olarak açıklandı.

3) Trabzonspor

Adından sıkça söz ettiren başarılı takım, en değerli takımlar listesinde 3. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile beraber kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verdi. Abdullah Avcı'nın yönetiminde olan bordo- mavi takım puan tablosunda 4. sıraya kadar yükseldi. Trabzonspor'un güncel piyasa değeri 81 milyon Euro olarak belirlendi.

4 ) Medipol Başakşehir

Bir önceki sezonda şampiyon olan Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi Arenası'nda temsil etme fırsatı yakalayan Başakşehir, Aykut Kocaman ile beraber çıkış yolunu arasada düşme hattının üzerinde bulunuyor. Medipol Başakşehir'in güncel piyasa değeri 80.5 milyon Euro olarak açıklandı.

5)Beşiktaş

Zirve yarışında olan siyah-beyazlı takım puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın güncel piyasa değeri 76.6 milyon Euro olarak belirlendi.

6) Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de oynamış olduğu 26 maçın onucunda 29 puana ulaşan Kasımpaşa’nın güncel piyasa değeri 36 milyon Euro.

7) Aytemiz Alanyaspor

Bu sezon başarılı bir şekilde sahalara iniş yapan teknik direktör Çağdaş Ata'nın yönetiminde olan Aytemiz Alanyaspor'un güncel piyasa değeri 35. 9 milyon Euro olarak açıklandı.

8) Çaykur Rizespor

Bu sezon başarılı bir forum yakalayamayan Çaykur Rizespor Kulübü 26 karşılaşma sonucunda 28 puan topladı. Düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor'un güncel piyasa değeri 32.2 milyon Euro olarak belirlendi.

9) Demir Grup Sivasspor

Önceki sezon göstermiş olduğu başarılı performansı ile Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Liginde temsil eder Sivasspor'un piyasa değeri 29.5 milyon Euro olarak belirlendi.

10) Göztepe

Teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde olan Göztepe takımının yükselişi başladı. Takımın güncel piyasa değeri ise Euro olarak belirlendi.