Greko-romen milli güreşçiler Perşembe günü mindere çıkmaya başlayacak

Budapeşte () Greko-Romen güreş milli takımı Macaristan'da düzenlenen dünya güreş şampiyonası için Budapeşte'ye gitti.

20 Ekim tarihinde başlayan Dünya güreş şampiyonasında serbest stil sona erince grekocular 25 Ekim Perşembe gününden itibaren mindere çıkacak.

SALİH BORA: "AMACIMIZ İLK 3"

Greko-Romen milli takım teknik direktörü Salih Bora, Dünya Güreş Şampiyonası'na tam takım halinde katılacaklarını vurgulayarak, "Dünya Şampiyonasında mücadele edecek olan güreşçiler elimizdeki en iyi güreşçiler. Son derece başarılı bir çalışma dönemini geride bıraktık. Şimdi mindere çıkma zamanı geldi. Hedefimiz geçen yıl Paris'te yapılan şampiyonadan daha başarılı olmak. İnşallah dünya şampiyonları çıkartır ve takım olarakta ilk üçe gireriz" dedi.

RIZA KAYAALP: "ÜNVANIMI KORUMAK İSTİYORUM"

Paris'te düzenlenen son dünya şampiyonasında Altın madalya kazanan 130 kilo güreşçimiz Rıza Kayaalp ünvanını korumak istediğini belirterek "Şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Ay-yıldızlı bayrağımızı bu sene de göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletmek en büyük amacım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Kariyerinde 8 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp "Tek eksiğim olimpiyat şampiyonluğu. 2020 olimpiyatlarına kadar katıldığım tüm şampiyonalarda birinci olup, bu ünvanlarla gideceğim olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki kafilede şu güreşçiler yer alıyor

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Murat Dağ

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Süleyman Demirci

130 kilo: Rıza Kayaalp

FOTOĞRAFLI