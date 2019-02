Greko-Romen Güreş Milli Takımı tempo artırdı

İSTANBUL /

Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Bursa TOHM Merkezi'nde sürdüren Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda tempo her geçen gün artıyor. Teknik direktör Salih Bora yönetiminde günde 3 idman yapan milli güreşçilerin ortaya koyduğu performans teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Teknik direktör Salih Bora, kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız şu an için iyi bir şekilde sürüyor. Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ve Bulgaristan'da iki önemli turnuva bizleri bekliyor. Bu turnuvalarda güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı bulacağız. 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda geçen yıldan çok daha başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz önce Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alabildiğimiz kadar madalya, ardından da Dünya Güreş Şampiyonası'nda Olimpiyat kotalarını almak" dedi.

Bu yılın Türk güreşi için çok kritik bir yıl olduğuna dikkat çeken Salih Bora, "Hazırlıklarımızı son derece titiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. En ufak bir hataya yer vermeden Dünya Şampiyonası'na tamamen hazır halde çıkacağız. Eğer Dünya Şampiyonası'nda tüm kotalarımızı alırsak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da çok daha iyi hazırlanabiliriz. Tüm takım olarak bunun farkındayız ve bu doğrultuda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Greko-Romen Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde iki önemli turnuvada ter dökecek. 22-25 Şubat tarihleri arasında Macaristan'da düzenlecek olan Grand Prix Györ Turnuvası'na 11 güreşçi ile katılacak olan milliler, daha sonra 15 güreşçi ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nın provası niteliğini taşıyan Dan Kolov Turnuvası'nda mücadele edecek. Macaristan Grand Prix Györ Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek olan güreşçiler şöyle:

60 Kilo: Ahmet Uyar

63 Kilo: Erhan Karakuş

67 Kilo: Enes Başar

72 Kilo: Murat Dağ

72 Kilo: Selçuk Can

77 Kilo: Fatih Cengiz

82 Kilo: Burhan Akbudak

87 Kilo: Doğan Göktaş

87 Kilo: Emincan Enez

97Kilo: Cenk İldem

97 Kilo: Fatih Başköy

Bulgaristan'da 28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Dan Kolov Güreş Turnuvası'nda mücadele edecek olan Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda ise şu isimler yer alıyor:

55 Kilo: Müslüm Alınlı

60 Kilo: Mustafa Sağlam

60 Kilo: Elçin Ali

60 Kilo: Ayhan Karakuş

63 Kilo: Rahman Bilici

67 Kilo: Atakan Yüksel

72 Kilo: Fevzi Topçu

72 Kilo: Yunus Özen

77 Kilo: Ali Osman Erbay

77 Kilo: Aslan Atem

82 Kilo: Mehmet Ali Küçükosman

82 Kilo: Hasan Berk Kılıç

97 Kilo: Süleyman Erbay

97 Kilo: Metehan Başar

97 Kilo: Ali Nail Aslan