Göztepespor Penaltılarla Süper Lig'e yükseldi!

Göztepespor Antalya'da PTT 1. Lig Play-Off finalinde penaltı atışları ile şampiyon oldu. Normal süresi ve uzatmalar 1-1 sonuçlanınca maç penaltılara gitti.Göztepespor penaltılarla şampiyon oldu...

TFF 1. Lig Play-Off finalini penaltı atışları sonrası kazanan Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.



STAT: Antalya Stadyumu



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Kerem Ersoy (xx)



ESKİŞEHİRSPOR: Boffin (xx)- Kamil Ahmet (xx), Hakan Çinemre (xx), Uğur İnceman (xx), Tarım Çamdal (xx), Hasan Hüseyin (xx), Hürriyet (xx)(Dk.115 Semih Şentürk), Dorukan (xx)(Dk.95 Akaminko), Erkan Zengin (xx), Ofoedu (xxx)(Dk.77 Axel Meye xx), Bruno Mezenga (xx)



GÖZTEPE: Güney (xxx)- Tanju (xx)(Dk.85 Murat Akın) Emre Can (xxx), Leo (xxx), Canberk (xxx), Segbefia (xxx), Gosso (xxx), Tayfur (xx)(Dk.85 Kobakhıdze), Halil (xxx)(Dk.85 Sinan), Jahoviç (xxx), Umut (xxx)



GOLLER: Dk.54 Ofoedu (Eskişehirspor), 90+5 Jahovic (Göztepe)



PENALTILAR: Erkan, Bruno, Kamil Ahmet (Kaçırdı), Uğur İnceman (Kaçırdı), Semih Şentürk (Kaçırdı) (Eskişehirspor), Jahovic, Umut, Kobakhidze (Kaçırdı), Murat Akın (Kaçırdı), Sinan (Göztepe)



SARI KARTLAR: Ofoedu, Tarım Çamdal, Dorukan (Eskişehirspor), Mehmet Göktuğ, Tanju (Göztepe)



TFF 1. Lig Play-Off finalinde Antalya’da oynanan, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta, penaltı atışları sonunda Eskişehirspor’u 4-3 yenen Göztepe, Süper Lig’e yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Göztepeli futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, taraftarlar büyük coşkuya tribünden ortak oldu.



Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte özellikle Göztepe tribünlerinden sahaya meşale ve maytap atılınca ortalık duman bulutundan görünmez oldu. Hakem Ali Palabıyık 9 dakika sonra maçı yeniden başlattı.



11’inci dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin’in sert şutunu kaleci Günay çıkardı.



12’nci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Tayfur’un ortaladığı topa kale önünde Umut dokundu. Kaleci Boffin tehlikeyi son anda geçiştirdi.



23’üncü dakikada Göztepe atağında Jahovic ceza sahası önünde topu iyi kontrol edip yere inmeden vurdu. Şutunda top üstten auta gitti.



27’nci dakikada bu kez Eskişehirspor taraftarları sahaya meşale atınca maç 6 dakika durdu. Atılan meşalelerden bir Eskişehirspor taraftarı yaralanınca sağlık ekipleri müdahale etti.



35’inci dakikada yine Göztepe tribünlerinden atılan meşaleler nedeniyle maç durdu. Hakem yardımcılarını üçüncü kez saha ortasına çağırdı. 3 dakika sonra maç yeniden başladı.



41’inci dakikada Tanju’nun ceza alanına ortasında Umut kale önünde topa kafa vurdu. Kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



45+11’inci dakikada Göztepe ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Eskişehir barajını geçen topu kaleci yumrukladı.



45+13’üncü dakikada Jahovic’in sol kanattan ceza alanı ortasında Mehmet Umut kale önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.



54’üncü dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Ofoedu rakip ceza alanına kadar indi ve topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.



Golden sonra Eskişehir taraftarlarının attığı meşalelerden dolayı maç 4’üncü kez durdu. Müsabaka 7 dakika sonra yeniden başladı.



73’üncü dakikada Segbefia’nın sol çaprazdan kaleye sert şutu Eskişehir defansından kornere gitti.



İkinci yarının sonuna oynanmayan 11 dakika ilave edildi.



90+5’inci dakikada Göztepe, Jahovic ile durumu 1-1 yaptı. Sağ kanattan Kobakhidze’nin çevirdiği topa kayarak hamle yapan Jahovic skora eşitliği getirdi: 1-1.



Golden sonra sahaya giren Göztepeli bir taraftar saha içerisindeki kısa kovalamadan sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.



Toplamda 25 dakika duran Eskişehirspor-Göztepe karşılaşması uzatmalara kalınca, 4 Haziran Pazar günü saat 21.30’da başlayan maç, 5 Haziran Pazartesi’ne sarktı.



97’nci dakikada Bruno Mezenge’nin ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan vuruşu az farkla auta gitti.



Birinci uzatma devresinde de 1-1’lik eşitlik bozmayınca, maçın ikinci uzatma dakikalarına geçildi.



107’inci dakikada Eskişehirspor ceza alanında oluşan karambolde Mehmet Umut topa rövaşata vurdu, ancak defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



İkinci uzatma dakikalarında da gol olmayınca müsabakada penaltılara gidildi. Çekilen kura sonucunda penaltılar güney taraftaki kaleye atıldı.



Penaltı atışları sonucunda Göztepe, Mehmet Umut, Jahoviç ve Sinan Özkan’ın attığı gollerle Eskişehirspor önünde 4-3’lük üstünlüğe ulaşarak Süper Lig bileti altı. Göztepe’de Kobakhıdze, Murat Akın penaltı kaçırırken, Eskişehirspor’da Erkan Zengin ve Bruno Mezenga topu filelerle buluştururken, Uğur İnceman, Kamil Ahmet ve Semih Şentürk kaçıranlar oldu.