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Göztepespor Kafilesi Kulüp Önünde Coşku İle Karşılandı

Eskişehirspor'u seri penaltılarla yenerek Süper Lig'e çıkan Göztepespor kafilesi kulüp önünde coşku ile karşılandı. Futbolcular kupa ile poz verdi

06 Haziran 2017 Salı 00:06
Göztepespor Kafilesi Kulüp Önünde Coşku İle Karşılandı

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Antalya Stadı'nda Eskişehirspor'u seri penaltılar sonucunda 4-3 yenip 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe kafilesi İzmir'de büyük coşku yaşadı.

Üstü açık otobüsle Güzelyalı'da şampiyonluk turuna çıkan sarı-kırmızılı taraftar bağrına bastı. Takım otobüsünün kulüp binasının önüne gelmesiyle coşku katlanarak arttı. Binlerce taraftar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, ortalık "Şampiyon Göztepe" tezahüratlarıyla inledi.

Taraftarlara eşlik eden teknik ekip ve oyuncular kazandıkları kupayı da yanlarına alarak Süper Lig mutluluğunu doyasıya yaşadı. Göztepeliler, Teknik Direktör Yılmaz Vural, oyunculardan Halil ve Jahovic'e büyük ilgi gösterdi. Halil, Göztepe'ye gönül verenlere üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi.

Milletvekili Atilla Kaya ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile kulüp binasında kutlamaları takip eden Başkan Mehmet Sepil de taraftarlarla mutluluğunu paylaştı. Kulüp binasının penceresinden sarı-kırmızılılarla tezahürat yapan Sepil, yoğun istek üzerine taraftarlara üçlü çektirdi. Saatler süren kutlamalar havai fişek gösterileriyle son buldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gecede taraftarlar olay çıkarmadan dağıldı.



Son Güncelleme: 06.06.2017 00:19
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