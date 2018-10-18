Göztepe zincir kıracak 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda zirve adaylarından Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, rakibini son 20 maçta sadece 1 kez yenebildi.

Siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2001-02 sezonunda İnönü Stadı'nda 2-1'lik skorla alan Göztepe, bu periyotta 13 yenilgi elde edip sahadan 6 kez beraberlikle ayrıldı. Göztepe ve Beşiktaş arasında oynanan son karşılaşmalarda taraftarlar adeta gole doydu. Geçen sezon sarı-kırmızılılar evinde Beşiktaş'a 3-1 yenilirken, Vodafone Park'taki rendavuyu da 5-1 kaybetti. İki takımın 2002-03 sezonundaki karşılaşması da unutulmazlar arasına girdi. İnönü Stadı'ndaki mücadelede tam 10 gol birden atıldı. 2 Mart 2003'te 100. yılını kutlayan Beşiktaş, Göztepe'yi 7-3 mağlup etti. Göztepe ve Beşiktaş'ın 2001-02 ve 1999-2000 sezonlarındaki maçlarında yine goller yağmur gibi geldi. Beşiktaş, 2001-02'de Atatürk Stadı'nda İzmir ekibini 6-0'la geçerken, 1999-2000'de aynı statta Göztepe'yi 4-2 yenmeyi başardı.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, futbolculuk döneminde 3 kez Beşiktaş formasıyla Göztepe'ye rakip oldu. Bektaş, Göztepe'nin son galibiyetini aldığı 2-1'lik maçta oyuna 74'üncü dakikada Ahmet Yıldırım'ın yerine girerken, Beşiktaş'ın 6-0 kazandığı maçta ise sahaya 11'de çıktı ve 90 dakika oynadı. Bayram Bektaş, 1999-2000'de Beşiktaş'ın evinde Göztepe'yi 2-1 yendiği müsabakada 80'inci dakiktada oyuna Markus Münch'ün yerine dahil oldu. Göztepe ile Beşiktaş arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı. 16 müsabaka da ise taraflar yenişemedi. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor.