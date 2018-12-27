Göztepe yenileriyle sevindi 

Onur ATIŞ / İZMİR, () -



Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek ilk yarıyı 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de sezon başında kadroya dahil olan oyuncular takıma 12 golle katkıda bulundu.

Toplamda 18 gol atan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Yasin Öztekin, Cameron Jarome ve Alpaslan Öztürk toplam 12 kez ağları sarsmayı başarıp kazanılan puanlarda önemli rol oynadı. Sezon başında Galatasaray'dan gelen tecrübeli kanat oyuncusu Yasin attığı 7 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. Yasin, Kayserispor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor müsabakalarında sevinç yaşarken, İngiliz golcü Jarome'de Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü sınavlarını boş geçmedi.

Elazığspor'dan sarı-kırmızılılara transfer olan orta saha oyuncusu Alpaslan ligdeki Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında topu filelerle buluşturdu. Göztepe'nin Süper Lig'de attığı diğer 6 gol ise Halil (2), Reis, Castro ve Gouffran'dan geldi. Yeni Malatyasporlu Sadık, Göztepe maçında kendi ağlarını sarstı. Sarı-kırmızılıların diğer transferleri Cikalleshi ve Samed Ali ligde suskun kalsa da Ziraat Türkiye Kupası'nda gol sevinci yaşadı. Kupada son 16'ya kalan sarı-kırmızılı ekipte Cikalleshi ile Samed Ali 2'şer golle oynadı. Göztepe'nin transferlerinden sadece Grillo ligde forma şansı bulamadı. Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmaya çıkan Arjantinli stoper, ligdeki maçları ya kulübeden ya da tribünden takip etti. Gassama, Berkan, Titi ve Borges ise sürekli sahada yer alan isimler oldu. Deniz Kadah yaşadığı sakatlığı bir türlü atlatamayıp ilk yarının ortalarından itibaren forma şansı bulamadı.