Göztepe ve Akhisar'a Süper rakipler

  İZMİR, () ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ege'yi temsil eden Göztepe ve Akhisarspor'un çeyrek finaldeki rakipleri kendileri gibi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlar oldu. Göz-Göz, Evkur Yeni Malatyaspor'la eşleşirken, Akhisarspor'un...

Göztepe ve Akhisar'a Süper rakipler

 

İZMİR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ege'yi temsil eden Göztepe ve Akhisarspor'un çeyrek finaldeki rakipleri kendileri gibi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlar oldu. Göz-Göz, Evkur Yeni Malatyaspor'la eşleşirken, Akhisarspor'un rakibi ise Kasımpaşa oldu. Kupada ilk maçlar 5-7 Şubat'ta, ikinci maçlar 26-28 Şubat'ta oynanacak. İlk sınavlarına Akhisarspor evinde Göztepe deplasmanda çıkacak. 

İki Ege ekibinden Akhisarspor turu geçmesi halinde Trabzonspor-Ümraniyespor, Göztepe ise Galatasaray-Hatayspor rekabetinin galibiyle yarı finalde eşleşecek. Yarı final ilk karşılaşmaları 2-4 Nisan'da, rövanş maçları 23-25 Nisan'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın final mücadelesi ise 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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