Göztepe ve Akhisar'a Süper rakipler

İZMİR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ege'yi temsil eden Göztepe ve Akhisarspor'un çeyrek finaldeki rakipleri kendileri gibi Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlar oldu. Göz-Göz, Evkur Yeni Malatyaspor'la eşleşirken, Akhisarspor'un rakibi ise Kasımpaşa oldu. Kupada ilk maçlar 5-7 Şubat'ta, ikinci maçlar 26-28 Şubat'ta oynanacak. İlk sınavlarına Akhisarspor evinde Göztepe deplasmanda çıkacak.

İki Ege ekibinden Akhisarspor turu geçmesi halinde Trabzonspor-Ümraniyespor, Göztepe ise Galatasaray-Hatayspor rekabetinin galibiyle yarı finalde eşleşecek. Yarı final ilk karşılaşmaları 2-4 Nisan'da, rövanş maçları 23-25 Nisan'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın final mücadelesi ise 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.