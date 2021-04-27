Göztepe Trabzonspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Muhtemel İlk 11

Göztepe Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor’u misafir ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki olan Trabzonspor deplasmanda karşılaşmada rakibini yenerek ilk 4 içindeki yerini garantilemek istiyor. Ünal Karaman yönetimindeki olan Göztepe ise sahasında oynayacağı maçta rakibini mağlup ederek ilk on içerisinde bulunarak yerini almak istiyor. İzmirli takım Halil Akbunar ile ilgilenen Trabzonspor'un, maç öncesinde futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşeceği belirtildi. Peki, heyecanlı bu karşılaşmada Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve ilk 11’ler kim? Taraftarlar tarafından sıkça merak edilen konular arasına girdi. Maçın detayları haberimizde.

İzmir ekibi yarın sahasında bordo mavili takımı ağırlayacak. Heyecan dolu bu karşılaşmada iki takımda hazırlıklarını tamamladı. Ligde geçen haftayı maçsız geçiren Göztepe, 47 puan ile 10. sırada yer alıyor. Göztepe ligde oynamış olduğu son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe- Trabzonspor Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?

28 Nisan Çarşamba saat günü 16.00'da oynanacak olan Göztepe Trabzonspor maçı BeIN Sport'da naklen olarak yayınlanacak. Heyecanlı karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak

Göztepe - Trabzonspor Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?

28 Nisan Çarşamba saat 16.00'da oynanacak Göztepe Trabzonspor maçı BeIN Sport'da canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Berkan, Murat, Tripic, Diabate,Arda, Kerim, Gassama Esiti, Nwobodo, Ndiaye, Ideye

Trabzonspor: Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Uğurcan, Serkan, Ekuban, Djaniny, Hısseini, Vitor Hugo, Marlon

Spor Toto Süper Lig'de yarınki karşılaşmada Göztepe- Trabzonspor maçı öncesi, her iki kulübün transfer pazarlığı yapacağı iddiaları gündeme geldi. İzmirli takım Halil Akbunar ile ilgilenen Trabzonspor'un, maç öncesinde futbolcunun transferi için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşeceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların da görüşmede Trabzon'dan devre arasında kiralanan Fousseni Diabate'nin bonservisini alma isteğini bordo-mavililere ileteceği konuşuluyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 22:51