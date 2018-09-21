Göztepe Trabzon'da ilk peşinde

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SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Bornova Stadı'nda Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Kadu, Atakan ve Poko'nun yanı sıra idmanda sol ayak bileğine darbe alan golcü Cikalleshi de mücadelede forma giyemeyecek. Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana dış sahada 3 puan yüzü görmeyen Göztepe, Trabzonspor karşısına şansızlığını da yenmek için çıkacak.

Son olarak 9 Aralık 2017'de gurbette Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Göz-Göz, bu tarihten sonra oynadığı 11 dış saha sınavını kazanamadı. Bu periyotta 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 9 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Trabzon'dan mutlaka iyi bir sonuçla dönmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız. Ancak biz nerede olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Futbolcularıma inanıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome