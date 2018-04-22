Göztepe tam gaz 

İZMİR, ()

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Selka Eskişehir'i etkili bir oyunun ardından 35-38 yenen Göztepe, ilk 3 yolunda büyük avantaj yakaladı. Bu galibiyetle rakibini geçip üçüncülüğü yerleşen sarı-kırmızılılarda şube sorumlusu Deniz Durmaz önemli bir engeli aştıklarını belirterek, "Türkiye Kupası'nda final oynayıp Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiştik. Ligde de en üst sıralarda yer almak istiyoruz. Ligi üçüncü tamamlarsak Challenge Cup'ta ön eleme oynamayacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Kalan 2 maçımızda en iyi performansı sergileyip sezonu mutlu bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

