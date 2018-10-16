Göztepe şölene hazırlanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

SPOR Toto Süper Lig'de milli maçların ardından Pazar günü Bornova Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe galibiyete odaklanırken, taraftarlar ise şölene hazırlanıyor. 2 hafta önceki Atiker Konyaspor müsabakasında yaklaşık 7 bin futbolseverin çirkin ve kötü tezahürat yüzünden bloke cezalı duruma düşmesine rağmen Göztepeli taraftarların tüm biletleri tükettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı taraftarların stadı tıklım tıklım dolduracağı, atkı, flama, pankart ve bayraklarla adeta şov yapacağı ifade edildi. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarını kayıpsız geçen Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş ve futbolcuların Beşiktaş karşılaşmasını da iple çektikleri öğrenildi. Son olarak Kasımpaşa yenilgisiyle milli araya moralsiz giren takımda kanat oyuncusu Halil, golcü Cikalleshi ve sağ bek Gassama'nın tamamen iyileşmesi moralleri yükseltti.

İzmir'de bu sene 4 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet alarak ev sahibi avantajını iyi kullandı. İlk haftada Yeni Malatyaspor'a 3-1 kaybeden Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0, Kayserispor'u 2-0 ve Konyaspor'u 3-2 yenmesini bildi. Beşiktaş ise son 3 deplasmanından galibiyet çıkaramadı. Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Öte yandan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik oluşan gündem hakkında açıklama yaptı. Papatya, "Zaman zaman bazı takımlar hakemler veya MHK ile ilgili şikayetlerini eleştirel açıklamalar yaparak dile getirmektedir. Ancak bu açıklamaların genellikle bizim ile oynayacakları haftaya denk gelmesi konuyu hassasiyetle takip etmemize sebep olmaktadır. Umuyoruz ki oluşan bu baskı havası MHK'nin ve hakemlerin müsabakaları tarafsız olarak yönetmelerini etkilemez. Futbolun güzelliğini ve seyir zevkini olumsuz yönde etkileyecek unsurlara sebebiyet vermez" dedi.