Göztepe - Selka Eskişehir: 35-28

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Erkekler Hentbol Türkiye Kupası'nda final oynayıp Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Göztepe, Süper Lig'de konuk ettiği Selka Eskişehir'i yenerek üst sıralar için avantaj yakaladı: 35-28.

Müsabakaya etkili başlayan Uçan Adamlar ilk yarıyı 17-12 önde kapatmayı başardı. İkinci yarıda özellikle hücumda baskılı oynayan ve girdiği pozisyonları değerlendiren Göztepe, 25'inci dakikayı 20-13 galip geçti. Molaya 25-18'lik üstünlükle giren sarı kırmızılılar, Serdar Yereli Spor Salonu'ndan 35-28'lik skorla mutlu ayrılmayı bildi. Karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

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