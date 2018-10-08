Göztepe savunmasını toparlayacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Göztepe, milli maç arasından sonra evinde oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına kadar savunmasını yeniden dizayn edecek. Sol diz ön çapraz bağı kopan sol bek Adama Traore'den 6 ay yararlanamayacak olan sarı-kırmızılılar öncelikle Berkan Emir'i takıma adapte edecek. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadroya dahil olan ve bu sezon Göztepe'de 3 maçta 76 dakika forma giyebilen Berkan, devre arasına kadar takımın birinci sol beki olacak. Sezon başından bu yana göstediği performansla teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Traore'nin eksikliğini hissetmemek için Berkan'la özel ilgilenecek olan teknik direktör Bayram Bektaş, yine aynı maçta sakatlanan sağ bek Gassama'nın da alternatifini arayacak.

Elinde başka sağ bek bulunmayan Bayram Bektaş, kasığında kanama ve ödem tespit edilen Senegalli oyuncunun Beşiktaş karşılaşmasına yetişememe ihtimaline karşı, defansın sağına Tayfur'u monte edecek. Kasımpaşa karşılaşmasında kötü bir görüntü ortaya koyan stoperler Titi ve Reis de milli maç arasında açıklarını kapatmaya çalışacak. İki futbolcuya hataları bir bir gösterilecek. Bektaş, elindeki diğer stoperler Hakan Çinemre ve Grillo'ya da Beşiktaş sınavı öncesi hazır olmaları emri verecek.

Öte yandan Kasımpaşa deplasmanında kasığındaki sorun yüzünden oynayamayan kanat oyuncusu Halil ve ayak bileğinden sakatlığı olan golcü Cikalleshi'nin tamamen iyileştiği ifade edildi. Hücumdaki alternatifleri artan Bayram Bektaş'ın bir nebze de olsa rahatladığı öğrenildi.