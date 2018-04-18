Göztepe rakipleri durduramıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda avantaj elde etmek isteyen Göztepe, ilk 10'da yer alan ekipler içinde en çok gol yiyen takım oldu. Bu sezon savumada yaşadığı zaafları bir türlü ortadan kaldıramayan, sakatlık ve cezalarla da boğuşan sarı-kırmızılılar 47 kez kalesini rakiplere açtı. Göztepe'nin ardından en fazla topu ağlarında gören takım ise Kasımpaşa oldu. Toplam 46 gol yiyen Kasımpaşa'yı 45 golle Demir Grup Sivasspor izledi. İzmir ekibi şu ana kadar oynadığı 29 maçın sadece 7'sinde gol yemedi. İkinci yarıda 0-0 sona eren Trabzonspor ve 1-0 kazandığı Sivasspor maçlarında rakiplere geçit vermeyen Sarı-Kırmızılı ekibe, 29'uncu hafta itibarıyla en fazla golü Beşiktaş attı. Göztepe, İzmir'de siyah-beyazlılara 3-1, Vodafone Parkt'ta da 5-1 yenilerek kalesinde 8 gol görmüş oldu. Göztepe son 6 maçı kalesinde gol görmeden tamamlayamadı.

KULAKLAR BA VE TRAORE'DE

Sarı-kırmızılılar defansında sorunlar yaşasa da hücumda etkili oldu. Ağlara 42 gol bırakan sarı-kırmızılılar ligdeki 10 takımı geride bırakmayı bildi. Öte yandan Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, sakat futbolcular Demba Ba ve Traore'den gelecek haberlere kitlendi. İki oyuncunun henüz takımla idmanlara katılamadığı ifade edildi. Ba ve Traore'nin Akhisar deplasmanına yetişip yetişmeleceğinin cuma günü yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği kaydedildi. Cezaları sona eren orta saha Rotman ile sağ bek Tanju ise Akhisar deplasmanında takımdaki yerlerini alabilecek. Bursaspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını gören kanat oyuncusu Tayfur kritik randevuda forma yalnız bırakırken, sakatlıkları süren Kadu, Hakan ve Atakan da karşılaşmada forma giyemeyecek.