Göztepe Kasımpaşa deplasmanında

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Kayserispor, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor'u yenerek 12 puanla 5. sıraya yükselen Göztepe, son 3 karşılaşmasını kaybeden Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halis Özkahya düdük çalacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları süren stoper Kadu, orta saha Atakan ve golcü Cikalleshi forma giyemeyecek. Konyaspor müsabakasında kasığından sakatlanan kanat oyuncusu Halil'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Kasımpaşa'nın yeni Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Göztepe mücalesinde ilk kez takımının başında sahaya cıkacak.

Aldıkları seri galibiyetlerle tırmanışa geçtiklerini belirten Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kasımpaşa'yı da yenecek kalitede olduklarını söyledi. İstanbul'da iyi futbol ve skor beklediklerini belirten genç teknik adam, "Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece içeride ya da dışarıda her maçı kazanırız. Kasımpaşa karşısında da herkes formasının hakkını verecek. Ben oyuncularıma inanıyorum. Serimizi sürdüreceğiz. Milli maç arasına moralli girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda Kasımpaşa, Göztepe'yi iki maçta yenmişti. Evinde 3-1 kazanan lacivert-beyazlılar Bornova Stadı'nda da 2-0 galip geldi.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Tayfur (Halil), Jarome