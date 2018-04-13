Göztepe hentbolda kupada sahne alıyor

İZMİR, ()

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası'nda adını dörtlü finale yazdıran Göztepe, yarın Büyükşehir Belediyesi Ankanaspor ile finale kalmak için kozlarını paylaşacak. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da zorlu randevu öncesi eksik bulunmazken, Antrenör Adnan Öztürk rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Süper Lig'de yükselişe geçtiklerini belirten Öztürk, "İnanıyorum ki çıkışımızı kupada da sürdüreceğiz. Pazar günü final oynamak istiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar Ankaraspor'u elediği takdirde finalde Beşiktaş Mogaz- Selka Eskişehir galibiyle karşı karşıya gelecek.