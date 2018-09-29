Göztepe galibiyet serisini sürdürmek istiyor

İZMİR, () -

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Kayserispor'u 2-0, deplasmanda Trabzonspor'u da 2-1 yenerek tırmanışa geçen Göztepe yarın sahasında Atiker Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları devam eden stoper Kadu, orta saha Atakan ve golcü Cikalleshi yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan Makedon forvet Adis Jahovic ise Yeni Amasyaspor'la oynanan kupa maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle eski takımına karşı görev yapamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 270, numaralı 162, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak belirlendi. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Konyaspor'u yenip galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Taraftarın desteğini arkalarına alacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Konyaspor sahada iyi organize olabilen bir takım. Rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz ama onlardan da çekinmiyoruz. Amacımız 3'te 3 yapıp yukarılara doğru tırmanmak" yorumunu yaptı. İki takım arasında geçen sezon Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe, Adis Jahovic'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Konya'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Göztepe'nin muhtemel ilk 11'i

Beto - Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jarome.