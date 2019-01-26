Göztepe - Galatasaray: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Titi (xx), Reis (x), Agbenyenu (xx), Poko (xx), Borges (x) (Dk. 77 Deniz x), Castro (xx), Halil (x) (Dk. 83 Tayfur), Serdar (x) (Dk. 71 Yasin xx), Jerome (x)

GALATASARAY: Muslera (xxx) - Mariano (xxx), Maicon (xx), Marcao (xx), Linnes (xx), Fernando (xxx), Ndiaye (xxx), Selçuk (xx) (Dk. 79 Donk x), Onyekuru (xxx), Feghouli (xx) (Dk. 90+3 Semih), Sinan (xxx) (Dk. 89 Muğdat)

GOLLER: Dk. 72 Sinan (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Gassama, Poko (Göztepe) - Sinan, Marcao, Mariano (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü’nü 6-0 yenip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Göztepe deplasmanından da mutlu döndü: 0-1. Ağır zeminde oynanan karşılaşmada iki takım da istediklerini sahaya yansıtmakta zorlanırken, perde 72'nci dakikada açıldı. Mariano’nun asistinde topu filelere gönderen Sinan, takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Göztepe’de ise 57'nci dakikada Borges penaltı atışından yararlanamazken, ayrıca İzmir ekibinin 2 topu da direkten döndü. Geçen sezon şampiyonluğu ilan ettiği Bornova Stadı’nda yine galip gelen Galatasaray, 35 puana yükselerek lider Medipol Başakşehir’i takibini sürdürdü. Göztepe ise Yeni Malatyaspor’un ardından renktaşına da mağlup olarak 22 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Serdar’ın ortasında Reis kafayı vurdu, seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

20'nci dakikada Serdar’ın sağdan ortasında Mariano topu göğsüyle kaleci Muslera’ya indirmek istedi. Ancak zeminden dolayı seken top köşeye yöneldi, Muslera meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

28'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Onyekuru savunmadan sıyrılıp ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Beto iyi yer tutup topun kontrolünü sağladı.

35'inci dakikada Sinan’ın yerden ortaladığı topa Feghouli ceza sahası içinde gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Ndiaye şutunu çekti, kaleci Beto topa uzanarak gole izin vermedi.

52'nci dakikada Agbenyenu’nun uzun pasında Jerome topu topuk pasıyla Castro’ya aktardı. Castro’nun kesme vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

52'nci dakikada Göztepe’de yapılan ortada Jerome kafaya çıkarken Maicon topa elle müdahale etti. Göztepeli futbolcular pozisyona ısrarla itiraz edince, hakem Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu izlemeye karar verdi. Pozisyonu izleyen Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.

57'nci dakikada penaltıyı kullanan Borges topu dışarıya attı.

67'nci dakikada uzun topla Göztepe savunmasının arkasına sarkan Onyekuru kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı, ancak top ıslak zemine takılınca kaleci Beto, Onyekuru’dan önce topu kontrol etti.

72'nci dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Mariano’nun sağ taraftan ortasında topa göğsüyle dokunan Sinan fileleri sarstı: 0-1.

79'uncu dakikada Göztepe beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan Yasin’in kullandığı köşe atışında Jerome’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

81'inci dakikada Donk’un derinlemesine pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Onyekuru plaseyi vurdu, ancak top yandan dışarı gitti.

90+1'inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Galatasaray defansının bir türlü uzaklaştıramadığı topa Yasin sert vurdu. Meşin yuvarlak direkte patladı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI