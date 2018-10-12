Göztepe forvetleri Beşiktaş'ı bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından pazar günü Beşiktaş'ı Bornova Stadı'nda konuk edecek Göztepe'de hücum oyuncularının performansı camiaya umut verdi.

Kasığından sakatlanan kanat oyuncusu Halil ile ayak bileğinde sorun yaşayan golcü Cikalleshi'nin iyileşmesiyle ofansif alanda rahatlayan sarı-kırmızılılarda Yasin, Jarome ve Castro'nun yükselen formu teknik direktör Bayram Bektaş'ı sevindirdi. Alternatif olarak Tayfur'dan da sık sık yararlanan Bektaş'ın, Beşiktaş karşılaşmasında hücumcularından yüksek performans beklediği ifade edildi.

Özellikle sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye gelen ve forma giydiği günden bu yana önemli işlere imza atan Yasin, Beşiktaş müsabakasında yine takımının en önemli kozu olacak.

Galatasaray formasıyla birçok kez Beşiktaş'a karşı oynayan deneyimli futbolcu, siyah-beyazlıların ağlarını 1 kez havalandırmayı başardı. Göztepe'de çıktığı 8 maçta 5 gol atıp 2 kez de asist yapan 31 yaşındaki oyuncu şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu. Göztepe'nin diğer silahları Halil, Castro ve Jarome ise bu sezon 1'er kez gol sevinci yaşadı.

KOCA KAPTAN UNUTULMADI

Göztepe ve Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden efsane futbolcu Gürsel Aksel, vefatının 40'ıncı yılında mezarı başında anıldı. Koca Kaptan lakaplı Aksel için düzenlenen törene başkan vekili Talat Papatya, teknik direktör Bayram Bektaş, idari menajer İlhan Şahin, müze müdürü Adil Artunur, efsane takımın oyuncuları, futbolcular ve personel katıldı. Töreninde konuşan efsane oyunculardan Nevzat Güzelırmak "Bizim zamanımızda ben değil biz vardık. Kazanılan başarılarda herkesin emeği var. En büyük emeklerden birisi de koca kaptanımızındı. Onu özlemle anıyoruz" dedi.

Başkan vekili Talat Papatya ise, "Efsanelerimizin açtığı yolda devam ediyoruz. Bugün tarihimizin en önemli isimlerinden Koca Kaptan Gürsel Aksel'i anma töreninde eskiler ve yeniler bir araya geldik. Biz çok büyük bir aileyiz" ifadelerini kullanırken, teknik direktör Bayram Bektaş ise Göztepe'nin çok önemli bir tarihe sahip olduğunu belirterek efsane Göztepe ruhunu yansıtmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)