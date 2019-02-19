Göztepe evine güveniyor 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'a daplasmanda 2-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, kalan 12 maçın 7'sini evinde oynayacak. Fikstür avantajını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, özellikle alt sıralardaki en önemli rakipleri Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Ankaragücü'nü konuk edecek. Korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, taraftarın desteğini arkasına alacak. Göztepe üst sıraları zorlayan Trabzonspor, Kasımpaşa ve Sivasspor'la da sahasında karşılaşıp, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Bursaspor deplasmanlarına çıkacak. Maksimum puanları alıp tehlikeli bölgeden bir an önce kurtulmayı amaçlayan İzmir ekibi evinde oynadığı 10 maçın 6'sını kazanıp 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Topladığı 25 puanın 19'unu Bornova Stadı'nda hanesine yazdıran Göztepe, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 1-0, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 2-0, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'u da 3-2 yenmeyi başardı. Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, evinde Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a boyun eğdi. Cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de kanat oyuncuları Serdar ve Yasin ile orta saha Borges'in cezalarını tamamlamaları teknik ekibi rahatlattı. Eli güçlenen teknik direktör Kemal Özdeş'in 3 futbolcuyu da Trabzonspor'a karşı 11'de sahaya çıkaracağı ifade edildi. Kayserispor yenilgisini telafi edeceklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yeniden çıkışa geçeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasından istediğimiz skoru alacağız" diye konuştu.