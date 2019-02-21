Göztepe evinde Trabzonspor'a karşı

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilerek düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde yer alan Göztepe, yarın son 2 maçını kaybeden Trabzonspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sol bek Traore ile orta saha Atakan mücadelede forma giyemeyecek. Cezaları sona eren kanat oyuncuları Yasin ve Serdar ile orta saha Borges, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 270, numaralı 189, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak belirlendi. Alınan kötü sonuçların ardından taraftarlar tarafından sert bir dille eleştirilen ve geleceği tartışılmaya başlanan Teknik Direktör Kemal Özdeş, Trabzonspor'u yenip tırmanışa geçeceklerini söyledi. Özdeş, "En iyi şekilde hazırlandık. Evimizde iyi sonuçlara imza atıyoruz. Trabzonspor karşısında iyi futbol ve sonuç bekliyoruz" dedi. Göztepe sezonun ilk yarısında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bordo-mavilileri Yasin'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome