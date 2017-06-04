Göztepe Eskişehirspor Maçı Durdu! Saha Alev Alev!

PTT 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor ile Göztepe maçı Antalya Stadyumu’na atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler atılması sebebi ile başlayamadı... Gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan anonsların ardından maç 10 dakikalık gecikme ile başladı...Ancak maç 27. dakikada yine sahaya atılan yanıcı maddeler nedeni ile durdu. 5 dakika duran maç, gerekli uyarıların yapılmasının ardından 32. dakikada tekrar başladı.Yapılan tüm uyarılara rağmen maç 37. dakikada tekrar durdu. Duraklamalar nedeni ile maçın ilk yarısı 17 dakika uzadı.







NOTLAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ilk kez stat içerisinde tribünlerden sahaya giriş ihtimaline karşı saha etrafını demir bariyerle kapadı ve çevik kuvvet maç bitimine kadar nöbet tuttu.

*- Her iki takım taraftarları maçtan saatler önce stada girdi ve tüm önlemleri rağmen stada meşale sokuldu.



*- Güvenlik önlemi nedeniyle boş bırakılan yerler hariç, tribünler tamamen doldu.

*- İki takım taraftarları da maç başlamadan önce karşılıklı küfürlü tezahüratta bulundu.