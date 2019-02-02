Göztepe düşme hattına yaklaştı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'ye de yenilip 3'te 0 yapan Göztepe, tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun sergileyemeyen ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Sarı-kırmızılılar taraftarını endişelendirdi. Ligdeki 12. yenilgisini alarak 22 puanda kalan Göztepe hedeflediği üst sıralara bir türlü tırmanamazken, 23 puana çıkan Fenerbahçe'nin gerisine düştü. Hem İstanbul hem de deplasman fobisini de yenemeyen Göztepe, gurbette en kötü performans sergileyen 2 takımdan biri oldu. Dış sahada oynadığı 11 maçın 9'unu yitiren İzmir ekibi sadece 2 galibiyette kaldı.

Jarome'un 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle Kadıköy'de iyice eli kolu bağlanan Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, etkisiz bir futbol oynadıklarını dile getirdi. Rakiplerinin kendilerine oldukça iyi baskı kurduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Yediğimiz golden sonra Fenerbahçe'nin baskısı düşse de biz doğru yerleşemedik. Bunun yanında üretken olamadık. Jarome'un kırmızı kart görmesinin ardından tüm planlarımız bozuldu. Stratejimizi değiştirmek zorunda kaldık. İkinci golden önce ofansif hamleler yapabilirdik. Ancak Fenerbahçe 2-0'ı bulunca maç bitti. Topa yeteri kadar sahip olamamak ve 1 kişi eksik oynamak bize mağlubiyeti getirdi" diye konuştu.

JAROME KIZARDI, FORVET KALMADI

GÖZTEPE'de Fenerbaçe maçının 50. dakikasında Sadık'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören İngiliz forvet Cameron Jarome büyük tepki çekti. Taraftarlar Jarome'un gereksiz yere oyundan atıldığı görüşünde birleşirken, Göz-Göz'ün elinde forvet kalmadı. Devre arasında golcü takviyesi yapmayan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş'in isteği doğrultusunda affedilen Nabil Ghilas sakatlandı. Aşırı kilolarıyla dikkat çeken Cezayirli en az 2 hafta daha forma giyemeyecek.

Kemal Özdeş, esas mevkisi forvet arkası olan Deniz Kadah'ı ise mecburen santrforda değerlendirecek. Cikalleshi ve Samed Ali'yi devre arasında gönderen kurmayların transfer hamleleri sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Göztepeli futbolseverler tüm ısrarlara rağmen golcü alınmasının büyük hata olduğunu savundu ve yönetimi eleştirdi. Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşen Jarome'un 2 karşılaşmadan men edilmesi bekleniyor.