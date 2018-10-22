Göztepe destanı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından zirve adaylarından Beşiktaş'ı ikinci yarıda Jarome ve Reis'in golleriyle 2-0 yenen Göztepe bir destan daha yazdı. Bu sezon Fenerbahçe'yi yine evinde 1-0, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-1 yenerek büyük sükse yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş galibiyetiyle taraftarını mest etti. Stadı tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, Beşiktaş zaferi sonrası büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve teknik ekiple klasikleşen İsyan Marşı'nı omuz omuza söyleyen tribünler takımlarını bağrına bastı. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Başkan Mehmet Sepil de çok büyük mutluluk yaşadığını söyleyip takımı kutladı. Puanını 15'e çıkaran ve lider Galatasaray'ın sadece 4 puan gerisinde 6. sıraya yükselen Göz-Göz, Avrupa hayali kurmaya başladı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta oynayan teknik direktör Bayram Bektaş da eski takımına karşı gurur yaşadı.

"Yenemeyeceğimiz takım yok" diyen genç teknik adam, "İlk yarıda oyunumuzu oynayamadık. Ama Beto'nun kurtardığı penaltı bizi ayakta tuttu, kırılma anı oldu. İkinci devrede ise çok farklı bir görüntü ortaya koyduk. İyi pas yapan Beşiktaş'a önde baskı kurduk. Bu da koşarak ve mücadele ederek oldu. Kaptığımız topla ilk golü attık, bu beni ayrıca mutlu etti. Defansta da önemli işlere imza attık. Rakip belki çok orta açtı ama doğru eşleşmelerle Beşiktaş'a fırsat vermedik. Daha fazla da atabilirdik. Biz iyi motive olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Bunu kanıtladığımıza inanıyorum" dedi. Taraftara da övgüler yağdıran Bayram Bektaş, "Konyaspor maçında yaklaşık 7 bin taraftarımız ceza aldı. Buna rağmen muhteşem tribünler önünde oynadık.Bu galibiyet taraftarımıza armağınımızdır" yorumunu yaptı. Süper Lig'deki 5. galibiyetine imza atan Göztepe bu hafta Ege derbisinde Akhisarspor'a konuk olacak.

PENALTI CANAVARI

BEŞİKTAŞ galibiyetinin baş mimarlarından olan Göztepe'nin kaptanı kaleci Beto, yine penaltıya geçit vermedi. Mücadelenin 19. dakikasında Oğuzhan'ın atışını köşeden çıkaran Portekizli eldiven, Türkiye kariyerindeki 6. penaltıyı kurtardı. Geçen sezondan bu yana sarı-kırmızılıların kalesini koruyan 36 yaşındaki filebekçisi, Kayserisporlu Deniz ve Güray, Karabüksporlu Yatabare, Akhisarsporlu Seleznyov ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın ardından Beşiktaşlı Oğuzhan'a da penaltıdan gol sevinci yaşatmadı. Kurtardığı penaltılarla takımını ateşleyen Beto, "Bir oyuncu için gol atmak ne kadar mutluluksa benim için de penaltı kurtarmak o kadar sevindirici. Takım halinde kazandık, herkesi kutluyorum" dedi.

SAKATLIKLAR KORKUTTU

GÖZTEPE'de 2. golü atıp maçın 66. dakikasında sakatlanan stoper Reis ile 85. dakikasında oyundan alınan kaleci Beto'nun sakatlıkları sarı-kırmızılıları korkuttu. Teknik Direktör Bayram Bektaş iki oyuncunun da riske girmemek için sahayı terk ettiğini söyledi. Bektaş, "Özellikle Beto, oyuna devam etseydi kendisinde yırtık oluşabileceğini söyledi. Çok doğru bir profesyonellik örneği gösterip devam etmedi. Hem Reis hem de Beto'da çok ciddi sorunlar olacağını düşünmüyorum" dedi.

BERKAN'A TAM NOT

GÖZTEPE'de sol diz ön çapraz bağı kopan ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklanan Adama Traore'nin yokluğunda sol bekte görev yapan Berkan Emir, Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı. Savunmada aksamayan ve hücuma da sık sık çıkıp destek veren deneyimli futbolcu Traore'yi aratmadı. Aylar sonra Reis'in yerine 66. dakikada oyuna dahil olan Kadu da tecrübesiyle takımına önemli katkı koydu. Sarı-kırmızılı futbolcular, gollerin ardından Traore'nin formasını açıp galibiyeti takım arkadaşlarına armağan etti.