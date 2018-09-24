Göztepe'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti. Göztepe Başkanı Sepil, İzmir'in Torbalı ilçesinde yapmayı planladıkları yeni tesislerle ilgili Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. Mehmet Sepil, ayrıca üzerinde Bakan Kasapoğlu'nun ismini yazılı olduğu formayı da kendisine hediye etti. AK Partili Kaya, kulübün Torbalı'da yapacağı altyapı tesisinin temelini kasım ayının ilk haftası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun atacağını belirterek, Göztepe Stadı inşaatının da durmasının söz konusu olmadığını, 600 işçinin 24 saat çalıştığını vurguladı. Kaya, "İnşaatın durması söz konusu değil aksine daha da hızlandı" dedi.

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