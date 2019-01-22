Göztepe'de son aday Agbenyenu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Transferde sol bek arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Chelsea'den Rahman Baba, Anderlecht'ten Ivan Obradovic ve Ankaragücü'nden Tiago Pinto'nun yanı sıra Sporting Lizbon'dan Lumor Agbenyenu'yu da listesine ekledi.

Defansın soluna mutlaka takviye yapmak isteyen yönetimin Ganalı futbolcuyu İzmir'e davet ettiği bildirildi. Hem Sporting Lizbon'la, hem de oyuncuyla temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Agbenyenu'yu kiralamak istediği vurgulandı. Portekiz'de Porto altyapısından yetişen genç sol bek Portimonense ve 1860 Münih takımlarında oynadı. Lumor Agbenyenu sezonun ilk yarısında Lizbon'da yalnızca 1 maça çıkıp 29 dakika süre aldı.

