Göztepe'de rota Titi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Sabri, Tanju, Leo gibi isimlerin ayrıldığı defans hattına şu ana kadar sadece Alanyaspor'un Senagalli milli futbolcusu Gassama'yı takviye eden Göztepe, Bursaspor'dan Titi'ye de kanca attı.

Süper Lig'de 2015 yılından bu yana Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını giyen 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin Bursa'nın yeni sezon hazırlıklarına katılmadığı ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Titi, ülkesinde Internacional, Vasco de Gama ve Bahia'da da oynadı.

Titi, geçen sezon Bursaspor'da ligde tamamı ilk 11'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta görev yaparak istikrarlı bir grafik ortaya koydu. Göztepe'nin transfer listesinde yine Bursaspor'dan Onur Atasayar ve Barış Yardımcı da var. Yeni sezon öncesi antrenmanlara 27 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de futbolcular laktat testinden geçerek ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yarın Erzurum'da 15 Temmuz'a kadar kampa girecek sarı-kırmızılılar, ardından ikinci etap kampını 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Arnhem kentinde yapacak. Göztepe, Hollanda kampında Avrupa ekipleriyle hazırlık maçları oynayacak.

ESMA ANNE EMEKLİ OLDU

Göztepe'de 1994'ten bu yana 24 yıldır görev yapan kulüp çalışanlarından Esma Edebali emekli oldu. Futbolcuların Esma Anne olarak gördüğü tesis çalışanı Edebali için sarı-kırmızılı kulüp veda mesajı yayınladı. Göztepe'de amatör kümeden Süper Lig'e kadar tüm dönemlere tanıklık eden, kulübün geçirdiği zorlu yıllarda bile işine dört elle sarılan Esma Anne, son mesaisini yaptıktan sonra futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarla tek tek vedalaştı.

Göztepe'nin Edebali için yayınladığı mesajda, "Tam 24 yıldır kulübümüzde görev yapan Esma Edebali bugün son mesaisini yaparak emekli oldu. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca her sporcumuzu evladı bilen, her sporcumuza anne şefkati ile yaklaşan Esma annemiz bugün yöneticilerimiz, sporcularımız ve personelimiz ile vedalaştı. İyi günde kötü günde yanımızda olarak kulübümüz için bir ömür veren Esma annemize tüm emekleri için teşekkür ediyoruz. İlk maçımızda görüşmek üzere" ifadeleri yer aldı.

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