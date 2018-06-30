Göztepe'de rota Onur

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Sabri, Tanju, Leo gibi isimlerin ayrıldığı defans hattını takviye etmeye çalıan Göztepe, defansın solunda Traore'nin alternatifini Bursaspor'da buldu.

Defansın sağını Alanyaspor'dan ayrılan, Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda da forma giyen Senagalli futbolcu Gassama ile takviye eden Göztepe, sol bek listesine ise Bursa'dan Onur Atasayar'ı aldı. Ankaragücü'nde profesyonel olan 23 yaşındaki futbolcu, bu kulüpten 2016-17 sezonunun devre arasında 950 bin TL bonservis bedeliyle Bursaspor'a transfer oldu.

Kariyerinde 3 kez de genç milli olan Onur, geçen sezon yeşil-beyazlılarda ligde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 4 maçta forma giydi. Onur için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılılar, forvet hattına yapılacak takviyeler için de arayışta. Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da ilk hedefini ligde kalmak olarak belirleyen Göztepe'de başkan vekili Talat Papatya, katıldığı bir canlı yayında, "Stadımıza kavuştuğumuz zaman çok daha iddialı hedeflerimiz olacak ama şu anda hedefimiz ligde kalmak ve lige renk katmak" şeklinde konuştu.

