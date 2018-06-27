Göztepe'de Halil Akbunar seferi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de dış transferde adımlarını dikkatli atan Göztepe, iç transferde futbolcusu Halil Akbunar'ın sözleşmesini uzatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, altyapısından gelip profesyonel olan ve 2019 senesine kadar mukavelesi bulunan kanat oyuncusuyla en kısa sürede masaya oturmayı planlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Halil'in de yönetimden teklif beklediği bildirildi.

Ücretinde iyileştirme talep etmeyi düşünen 25 yaşındaki futbolcuyla sezon başlamadan görüşüleceği vurgulandı. Göz-Göz'de 2011-2012'de forma giymeye başlayan Halil, 2015-2016'da Elazığspor'a kiralandı. Ardından tekrar İzmir ekibine dönen deneyimli futbolcu, son 2 senede gösterdiği performansla taraftarın adeta sevgilisi oldu. Geride kalan sezon Süper Lig'de 32 müsabakaya çıkan Halil Akbunar 2 gol attı.