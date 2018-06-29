Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de golcü bilmecesi yaşanıyor.

Sezon biter bitmez dünyaca ünlü forveti Demba Ba'yı Çin'e kaptıran, Ömer Şişmanoğlu'nun da sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılıların elinde sadece Nabil Ghilas kaldı. Geçen sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Cezayirli futbolcunun da durumunun henüz netleşmediği ifade edildi. Göztepe'nin az bir zararla göndermeyi planladığı Ghilas için son kararı teknik direktör Bayram Bektaş'ın vereceği vurgulanırken, İzmir ekibinin en az 3 golcü takviyesi yapacağı bildirildi.

Göztepe'nin forvet transferinde gaza basacağı ifade edildi. Trabzonspor'dan Hugo Rodallega ve Dame N'Doye'un yanı sıra Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i listesine alan Göztepe'nin yurt dışında da geniş çapta tarama yaptığı kaydedildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, 2 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına transferleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Görüştüğümüz oyuncular var. Taraftarımız merak etmesin, istenilen kadro kurulacak" diye konuştu. Sarı-kırmızılı ekip, yollarını ayıracağı diğer futbolcuları ise kamp döneminde netleştirecek.

GASSAMA'YI AÇIKLADI

Göztepe, Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde transfer ettiği sağ bek Lamine Gassama'nın 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde daha önce Fransa'da Lyon ve Lorient formaları da giyen, 2 sezondur ülkemizde oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Senegal'in Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Ülkesi kupadan grup maçları sonucunda dramatik bir şekilde elenen Gassama, önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Göztepe, daha önce transferde Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le sözleşme imzalamıştı.

