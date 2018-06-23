Göztepe'de Gassama bitti

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzalayan Göztepe, sağ bek Lamine Gassama'yla da kesin olarak anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuyla uzun süredir görüşen başkan Mehmet Sepil, transferi bitirdi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun turnuva biter bitmez İzmir'e geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı.

Futbol yaşamına Lyon'un altyapısında başlayan Gassama, bu kulüpte profesyonel oldu. Ardından Fransa'da bu kez Lorient formasını terleten deneyimli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz temsilcisinde 2 sezon top koşturan Gassama, Süper Lig'de 60 müsabakada ter döktü. Gassama, Lyon'dayken Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşamıştı. Alpaslan'ın ardından ikinci takviyesini gerçekleştiren Göztepe'nin top başı yapacağı ve 27 Haziran'a kadar 1 ya da 2 futbolcuyu daha açıklayacağı vurgulandı.

