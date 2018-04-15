Göztepe'de Demba Ba şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de bugün Bursaspor ile evinde karşı karşıya gelecek Göztepe'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda hafta içindeki idmanda sakatlanan golcü Demba Ba ile orta saha oyuncusu Oscar Scarione, Bursaspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Sağlık heyeti yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Demba Ba'nın salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda hamstring kasında ödem ve zorlanma saptanmıştır. Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz Demba Ba maç kadrosundan çıkartılmıştır. Oyuncumuz Oscar Scarione'nin de sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosunda yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

