Göztepe'de Avrupa umutları yeşerdi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor engelini evinde 2-1'lik skorla aşıp 3 haftalık galibiyet özlemine son veren Göztepe, son 5 haftaya Avrupa umudunu koruyarak girdi. İyi bir futbolla 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar özellikle geçen hafta Beşiktaş karşısında alınan ağır yenilginin yaralarını sararken, taraftarlar da takımla bütünleşti. Demba Ba, Traore, Kadu, Tanju ve Rotman gibi önemli eksiklerle mücadele eden İzmir ekibinde forma şansı bulamayan isimlerin sergilediği performans teknik ekibin yüzünü güldürdü. Son olarak ligin 11'inci haftasında İzmir'de oynanan Beşiktaş müsabakasında sahaya 11'de çıkan golcü Ghilas, Demba Ba'nın yokluğunda Bursaspor sınavında takımının gol yükünü çekti.

Maç eksiği olmasına rağmen mücadeleci görüntüsüyle alkış toplayan Cezayirli, 193 gün sonra gol atıp galibiyete önemli katkı sağladı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon ilk kez on birde forma giyen genç orta saha Ngando da 72 dakika boyunca kaldığı sahada iyi peformans gösterdi. Son haftalarda sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Tamer Tuna ise 90 dakika bitiminde oldukça rahatladı. Kalan 5 haftada UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedeflerini gerçekleştireceklerine inandığını belirten Tuna, "İki takım da yüksek bir performans ortaya koydu. Biz maça çok iyi motive olmuştuk. Herkes inansın, Göztepe emin ellerde" dedi.

Beşiktaş maçı sonrası yapılan yorumların ardından Bursaspor karşılaşmasının iyi bir dönüş olduğunu anlatan genç teknik adam, "Bu hafta hepimiz bütünleştik. Taraftarımıza ayrı parantez açmak istiyorum, muhteşem bir destekle arkamızda oldular. Bu bütünleşmeyi önümüzdeki haftalarda da sürdüreceğiz. Hedef Avrupa" yorumunu yaptı. Geleceğiyle ilgili de konuşan Tuna, "Benim kafamda ve kalbimde sadece Göztepe var. Burada amacımız taraftarımızı mutlu etmek. Ben hayatım boyunca burada çalışacakmışım gibi hareket ediyorum. Bu takım için yeni dönemde ligde kalmak başarı olmayacak" diye konuştu.

29'uncu haftayı 43 puanla 7'nci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar son 5 haftada Akhisarspor (D), Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Konyaspor (D) ve Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.